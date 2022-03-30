На юге России продлили режим ограничения полетов до 7 апреля
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 7 апреля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Отмечается, что режим ограничения полетов продлен в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Кроме того, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее из-за начала специальной военной операции на Украине Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 1 апреля. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.
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