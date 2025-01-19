В районе крымской Ялты за день произошли два землетрясения
Два землетрясения 19 января на южном берегу Крыма в районе Ялты. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.
По ее словам, первый толчок произошел в 4:59 мск. Его магнитуда составила 2,8 балла по шкале Рихтера. После последовало шесть афтершоков. Второй толчок произошел в 12:09 мск и был слабее - всего 2,0 балла по шкале Рихтера.
В пресс-службе крымского управления МЧС РФ сообщили, что информации о разрушениях или пострадавших из-за землетрясения в Ялтинском регионе не поступало.
Ранее в беседе с НСН директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов сообщил, что небольшие землетрясение – нормальное явление для таких регионов, как Крым и Сочи, подобное происходит там несколько раз в год.
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