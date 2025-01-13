Сейсмолог призвал не переживать из-за землетрясений у Черноморского побережья России
Магнитуда землетрясений в Сочи и Крыму может доходить до 6,5, сообщил НСН Юрий Виноградов.
Небольшие землетрясение – нормальное явление для таких регионов, как Крым и Сочи, подобное происходит там несколько раз в год, заявил в беседе с НСН директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.
Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали в районе полуострова Крым в Черном море вечером 12 января, свидетельствуют данные на сайте Единой геофизической службы Российской академии наук. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в море примерно в 52 километрах от станицы Тамань на глубине 5 километров. Однако Виноградов заверил, что поводов для паники нет.
«Обычное явление для региона, это же горы. Аналогичное там происходит два-три раза в год, то есть событие типичное. Никакой серьезной опасности для населения это не предполагает. Максимальная амплитуда землетрясений в регионе может доходить до 6-6,5, это землетрясение может быть намного более сильным, чем то, что произошло. Пока не стоит волноваться. Мы регулярно передаем МЧС прогнозы. Они сами знают, когда оповещать, а когда проводить эвакуацию в случае опасности», - пояснил он.
Среди причин землетрясений эксперты выделяют рост молодых гор Кавказа, напоминает «Радиоточка НСН».
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