На участке Инкерман – Севастополь приостановили движение поездов
На участке Инкерман – Севастополь временно приостановили движение поездов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании-перевозчика ЮППК.
Отмечается, что пригородные поезда, ехавшие в Севастополь, по техническим причинам временно останавливаются на станции Инкерман-1. Организован подвоз пассажиров автобусами, добавили в фирме.
По данным источника, по техническим причинам временно приостановили движение пригородных поездов на участке Севастополь – Инкерман-1 и Инкерман-1 – Севастополь. Уточняется, что пассажиры также могут воспользоваться регулярным автобусом №21. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, подчеркнули в компании.
Ночью 26 апреля в Севастополе части сбитого украинского дрона упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия. В правительстве города указали, что железнодорожное полотно не было повреждено, однако задержка пригородных поездов все же возможна.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе в результате ночной атаки украинских беспилотников было повреждено более 50 жилых домов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны: ВС РФ поразили места хранения и запуска БПЛА ВСУ
- МО: За сутки силы ПВО сбили 530 дронов ВСУ
- На участке Инкерман – Севастополь приостановили движение поездов
- Санду прибыла в Киев для встречи с Зеленским
- Дмитриев предрек Великобритании и ЕС энергетический коллапс в мае
- NASA: Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» был безупречным
- Мадьяр призвал силовиков не дать близким к Орбану бизнесменам уехать
- В Череповце при атаке БПЛА ВСУ на трубопровод пострадали 5 человек
- Министр обороны РФ Белоусов прибыл в КНДР
- МО: За 2 часа силы ПВО сбили почти 50 дронов ВСУ