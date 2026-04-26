На участке Инкерман – Севастополь приостановили движение поездов

По данным источника, по техническим причинам временно приостановили движение пригородных поездов на участке Севастополь – Инкерман-1 и Инкерман-1 – Севастополь. Уточняется, что пассажиры также могут воспользоваться регулярным автобусом №21. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, подчеркнули в компании.

Ночью 26 апреля в Севастополе части сбитого украинского дрона упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия. В правительстве города указали, что железнодорожное полотно не было повреждено, однако задержка пригородных поездов все же возможна.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе в результате ночной атаки украинских беспилотников было повреждено более 50 жилых домов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».