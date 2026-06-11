Аналитики раскрыли рост трат россиян на стоматологию

Лидером по объему расходов остаются аптеки с долей 43%, где средний чек вырос на 8,6% до 1 048 рублей. Второе место заняли платные медицинские услуги и лаборатории с долей 23% и увеличением среднего чека на 19,3% до 7 103 рублей.

Далее в рейтинге следуют приемы профильных врачей с долей 12% и средним чеком 9 456 рублей, что на 35,1% больше показателей прошлого года. Замыкает пятерку лидеров оптика с долей 4%, где расходы покупателей увеличились на 6,9% и составили 7 220 рублей.

Ранее главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН обратил внимание на подготовку стоматологов в вузах, отметив, что они зачастую не умеют работать с пациентом.

