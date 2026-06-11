Аналитики раскрыли рост трат россиян на стоматологию
Средний чек россиян за услуги стоматологов с начала 2026 года увеличился на 38,2% и достиг 12 851 рубля. Соответствующие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков банка «Русский Стандарт».
По итогам анализа самых популярных трат на здоровье стоматология заняла третью строчку рейтинга. На услуги врачей и ортодонтов пришлось 18% всех расходов в этой сфере, что обеспечило категории самую большую динамику роста.
Лидером по объему расходов остаются аптеки с долей 43%, где средний чек вырос на 8,6% до 1 048 рублей. Второе место заняли платные медицинские услуги и лаборатории с долей 23% и увеличением среднего чека на 19,3% до 7 103 рублей.
Далее в рейтинге следуют приемы профильных врачей с долей 12% и средним чеком 9 456 рублей, что на 35,1% больше показателей прошлого года. Замыкает пятерку лидеров оптика с долей 4%, где расходы покупателей увеличились на 6,9% и составили 7 220 рублей.
Ранее главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН обратил внимание на подготовку стоматологов в вузах, отметив, что они зачастую не умеют работать с пациентом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Аналитики раскрыли рост трат россиян на стоматологию
- Трамп отменил удары по Ирану на фоне согласования сделки
- Директор Буйнова рассказал о здоровье артиста на фоне слухов об инсульте
- Mia Boyka раскрыла неожиданную причину популярности песни «Экспонат»
- Владелец пекарни «Машенька» оценил состояние бизнеса после обращения к Путину
- Гендиректором МХАТ назначили Ларису Вильясте
- Безруков без Б: Что стоит за сменой директора МХАТа
- Терапевт назвала россиянам первые признаки теплового удара
- В России раскрыли новую схему мошенничества с оповещениями о БПЛА
- В Госдуме усомнились в реализации визовых ограничений для граждан России