СМИ: Директор певицы Линды стал обвиняемым по делу о мошенничестве
Директор певицы Линды Михаил Кувшинов получил статус обвиняемого в мошенничестве в рамках дела генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом 11 июня сообщил источник РЕН ТВ.
«Сейчас Кувшинов обвиняемый», — рассказал собеседник телеканала.
Тверской суд Москвы 14 мая отправил Кувшинова под домашний арест. Мужчина полностью отвергает свою причастность к совершению преступления.
Преследование Кувшинова напрямую связано с делом гендиректора издательства «Джем» Андрея Черкасова, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе.
Потерпевшим по данному делу признан композитор и продюсер Максим Фадеев. Материальный ущерб оценивается в сумму свыше 1 миллиона рублей.
Тверской районный суд Москвы 14 мая избрал меру пресечения Кувшинову в виде домашнего ареста сроком на один месяц и восемь суток, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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