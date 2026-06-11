СМИ: Директор певицы Линды стал обвиняемым по делу о мошенничестве

Преследование Кувшинова напрямую связано с делом гендиректора издательства «Джем» Андрея Черкасова, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе.

Потерпевшим по данному делу признан композитор и продюсер Максим Фадеев. Материальный ущерб оценивается в сумму свыше 1 миллиона рублей.

Тверской районный суд Москвы 14 мая избрал меру пресечения Кувшинову в виде домашнего ареста сроком на один месяц и восемь суток, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

