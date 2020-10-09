На тренировочных базах РФ 81 спортсмен заразился коронавирусом
На тренировочных базах по России 81 спортсмен получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Морозов, передает ТАСС.
По словам Морозова, работу по выявлению заражений Минспорт проводит совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Он отметил, что 81 случай заражения был выявлен за весь период с момента возобновления тренировок. Спортсмены возобновили подготовку после паузы, вызванной пандемией, в мае нынешнего года.
Морозов добавил, что на базах применяются карантинные меры, в случае необходимости проводится госпитализация или изоляция зараженных.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекорде по заражениям новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Согласно ВОЗ, за минувшие сутки число зараженных увеличилось на 338 779.
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