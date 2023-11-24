На трассе «Урал» из-за снегопада образовался затор длиной 100 км

Снежный коллапс парализовал движение на трассе М-5 «Урал», сообщает «РЕН ТВ».

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Там образовался затор длиной более 100 километров. Затруднено движение в районе Сызрани и Самары. Трасса соединяет Урал с европейской частью страны, по ней передвигаются много фур. Они стоят в ожидании улучшения погоды.

Движение грузовиков ограничили на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. Там для водителей открыли несколько пунктов обогрева. Невозможно добраться от Ижевска до Пермского края.

Ране стало известно, что в конце недели жителей столичного региона ждут обильные снегопады и метели, к понедельнику высота сугробов увеличится до 15 см, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Карасев
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