На трассе «Урал» из-за снегопада образовался затор длиной 100 км
Снежный коллапс парализовал движение на трассе М-5 «Урал», сообщает «РЕН ТВ».
Там образовался затор длиной более 100 километров. Затруднено движение в районе Сызрани и Самары. Трасса соединяет Урал с европейской частью страны, по ней передвигаются много фур. Они стоят в ожидании улучшения погоды.
Движение грузовиков ограничили на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. Там для водителей открыли несколько пунктов обогрева. Невозможно добраться от Ижевска до Пермского края.
Ране стало известно, что в конце недели жителей столичного региона ждут обильные снегопады и метели, к понедельнику высота сугробов увеличится до 15 см, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru