На транспорте в РФ предотвращено несколько десятков терактов
За последние два года в России на транспорте не произошло ни одного теракта. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания о мерах по повышению эффективности обеспечения транспортной безопасности.
По словам Медведева, с 2018 года «транспорт удалось полностью оградить от действий террористов», передает РИА Новости. Он привел данные Национального антитеррористического комитета, согласно которым в 2019 году предотвращено 34 террористических акта, нейтрализовано и задержано около тысячи террористов и их пособников.
Ранее Дмитрий Медведев назвал «русофобской истерией» план Варшавы по аресту российских авиадиспетчеров.
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