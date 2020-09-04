Подросток попал под уголовное дело за подготовку теракта в школе Красноярска

Данные белорусской разведки, которые могут доказывать фальсификацию того, что Навальный был отравлен «Новичком», переданы в ФСБ

ФСБ задержала 15-летнего подростка за подготовку теракта в школе в Красноярском крае

Поводов для сильного ослабления рубля на данный момент нет

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в каталонском клубе