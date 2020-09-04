Подросток попал под уголовное дело за подготовку теракта в школе Красноярска

Уголовное дело возбуждено в отношении подростка, который, по оперативным данным, собирался осуществить террористический акт в одной из школ Красноярского края. Об этом информирует Следственный комитет на своём сайте. Как уточнили в СК, речь идёт о 15-летнем жителе Минусинского района.

Подросток в ходе допроса признал вину и раскаялся. По данным следствия, о нападении на учебное заведение задержанный начал задумываться весной текущего года. Для этого он проштудировал инструкцию по изготовлению взрывных устройств, и успел собрать четыре адские машинки. Они были обнаружены в момент задержания сотрудниками ФСБ в нежилом строении.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании 13 человек в разных регионах, которые готовили массовые убийства разными способами. Большинство из них состояли в закрытом интернет-сообществе одной из социальных сетей.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиУголовное ДелоТеракт
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