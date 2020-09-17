Медведев назвал «русофобской истерией» план Варшавы по аресту российских авиадиспетчеров
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "русофобской истерией" план властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров по обвинению в намеренном крушении самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году. Об этом Медведев написал на своей странице в Facebook.
Ранее сегодня стало известно, что прокуратура Польши обратилась в районный суд Варшавы с просьбой о временном аресте трех российских авиадиспетчеров, работавших в Смоленске в день крушения самолета с Качиньским. Их подозревают в намеренном провоцировании авиакатастрофы.
Медведев посоветовал Польше прекратить спекуляции на тему этой авиакатастрофы. По его мнению, отношения между двумя странами сегодня «на отвратительном уровне» по вине польской стороны.
Польский правительственный авиалайнер Ту-154 разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, погибли 96 членов польской делегации. МАК причиной крушения назвал ошибки экипажа в плохих погодных условиях, а также недостатки в обеспечении полета. Варшава не соглашается с такими выводами.
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