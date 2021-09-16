Заключенные сбежали из колонии-поселения в Уфе

Управление ФСИН по республике Башкирия объявило розыск осуждённых Сергея Чиркова и Сергея Камардина, которые совершили побег из колонии-поселения в Уфе, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что 15 сентября осуждённые 1992 и 1994 года рождения «самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительном учреждении № 9 (Уфа)».

Ранее в Тюмени из колонии-поселения сбежал заключённый, которому до выхода на свободу осталось отсидеть два года из 23-летнего срока.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПобегБашкирияФСИНТюрьма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры