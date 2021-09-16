Заключенные сбежали из колонии-поселения в Уфе
Управление ФСИН по республике Башкирия объявило розыск осуждённых Сергея Чиркова и Сергея Камардина, которые совершили побег из колонии-поселения в Уфе, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что 15 сентября осуждённые 1992 и 1994 года рождения «самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительном учреждении № 9 (Уфа)».
Ранее в Тюмени из колонии-поселения сбежал заключённый, которому до выхода на свободу осталось отсидеть два года из 23-летнего срока.
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