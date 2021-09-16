К стройке реновационного жилья в Москве привлекут около 200 осуждённых

К стройке жилья по программе реновации в столице привлекут примерно 200 осуждённых. Об этом рассказали на торжественном открытии исправительного центра в Зеленограде. В церемонии участвовали министр юстиции Константин Чуйченко и директор ФСИН Александр Калашников, сообщает ТАСС.

Ранее ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными.


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