На Ставрополье задержали трех подозреваемых в сбыте наркотиков

Сотрудники ставропольской полиции задержали трех иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Задержаны граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Их доставили в Астрахань.

Ранее 20 жителей Астрахани госпитализировали с признаками отравления неустановленным веществом. По предварительным данным, пострадавшие употребляли синтетические наркотики.

Из 20 госпитализированных состояние 14 оценивается как тяжелое. Один человек находится в коме.

Управление МВД по Астрахани возбудило уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НаркотикиАстраханьСтавропольский Край

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