На Ставрополье задержали трех подозреваемых в сбыте наркотиков
Сотрудники ставропольской полиции задержали трех иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Задержаны граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Их доставили в Астрахань.
Ранее 20 жителей Астрахани госпитализировали с признаками отравления неустановленным веществом. По предварительным данным, пострадавшие употребляли синтетические наркотики.
Из 20 госпитализированных состояние 14 оценивается как тяжелое. Один человек находится в коме.
Управление МВД по Астрахани возбудило уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru