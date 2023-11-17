Кабмин расширил перечень наркотических средств, подлежащих контролю в России

Кабмин расширил перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю. Опубликовано соответствующее постановление.

Отмечается, что решение направлено на совершенствование контроля за оборотом препаратов этого класса.

В июле этого года в обновленный перечень уже вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов и синтетических каннабиноидов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

