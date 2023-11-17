Кабмин расширил перечень наркотических средств, подлежащих контролю в России
17 ноября 202318:03
Кабмин расширил перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю. Опубликовано соответствующее постановление.
Отмечается, что решение направлено на совершенствование контроля за оборотом препаратов этого класса.
В июле этого года в обновленный перечень уже вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов и синтетических каннабиноидов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru