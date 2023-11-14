На станции «Рижская» БКЛ установят одни из самых длинных эскалаторов

Во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) установят одни из самых протяженных эскалаторов в столичном метрополитене. Их длина составит около 129 метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что второй вестибюль действующей станции «Рижская» БКЛ метро будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Сейчас идет подготовка к началу проходческих работ.