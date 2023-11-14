На станции «Рижская» БКЛ установят одни из самых длинных эскалаторов

Во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) установят одни из самых протяженных эскалаторов в столичном метрополитене. Их длина составит около 129 метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что второй вестибюль действующей станции «Рижская» БКЛ метро будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Сейчас идет подготовка к началу проходческих работ.

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Нынешние эскалаторы-рекордсмены действуют на соседней станции БКЛ «Марьина Роща» - их длина 130 метров.

Станция БКЛ «Рижская» - пересадочная на Калужско-Рижскую ветку метро. На ней продолжается формирование крупного городского вокзала: кроме станций двух линий метро, здесь проходят три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) и в планах строительство инфраструктуры для высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Санкт-Петербург».

Создание второго вестибюля станции БКЛ поможет распределить пассажиропотоки, снизив нагрузку с действующего входа в метро.

Ранее Бочкарёв рассказал, что национальный рекорд установлен в российской столице в ходе строительства Большой кольцевой линии подземки. Он внесён в «Книгу рекордов России» под названием «Самые протяженные двухпутные тоннели метро».


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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