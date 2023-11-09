Москва установила рекорд России по протяженности двухпутных тоннелей метро
Национальный рекорд установлен в российской столице в ходе строительства Большой кольцевой линии подземки. Он внесён в «Книгу рекордов России» под названием «Самые протяженные двухпутные тоннели метро». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Под руководством инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» в общей сложности было проложено 11568 метров двухпутных тоннелей на восьми отрезках БКЛ. Результат работы метростроителей по тоннелепроходке официально зафиксирован в «Книге рекордов России»», - уточнил Бочкарёв.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, создание БКЛ потребовало огромного труда столичных метростроителей, широкие компетенции которых позволили использовать передовые технологии и оборудование.
«Фиксация национального рекорда по тоннелепроходке является еще одним подтверждением масштаба и сложности проекта Большого кольца метро. При выполнении работ по строительству двухпутных тоннелей на БКЛ были задействованы четыре проходческих механизированных комплекса диаметром 10 метров. Часть из них ранее использовалась на Некрасовской линии метро, где мы впервые опробовали и успешно внедрили метод сооружения двухпутных тоннелей с помощью щитов-гигантов», – уточнил Юрий Кравцов.
При строительстве БКЛ был установлен ещё один рекорд – по скорости проходки. В 2020 году она достигла 500 погонных метров в месяц при прокладки двухпутного тоннеля между станциями «Терехово» и «Кунцевская». Достижение – на счету экипажа комплекса «Лилия», уточнил глава инжинирингового холдинга.
Ранее, в 2020 году Москва попала в «Книгу рекордов Гиннесса» с мировым достижением по самому большому числу тоннелепроходческих комплексов, которые задействованы одновременно на одном проекте – в рамках программы развития метрополитена столицы РФ.
Инжиниринговый холдинг в этом году отмечает 65-летие. С 2011 года с его участием в Москве введено в строй более 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо.
Создание Большой кольцевой линии стало главным проектом отечественного метростроения. Ее длина составляет порядка 70 км, здесь расположена 31 станция. Большое кольцо связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена.
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