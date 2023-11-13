Собянин назвал самые яркие культурные проекты столичного метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте заявил, что за последние 10 лет на станциях столичного метро прошло более 50 крупных культурных мероприятий.
По его словам, наиболее яркими можно назвать предпоказ мировой премьеры оперы-оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина», который состоялся в 2017 году в честь празднования 82-летия Московского метрополитена на станции «Деловой центр». Или новогодняя «Ночь в метро» по мотивам сказки «Щелкунчик», прошедшая здесь же в 2019 году.
Градоначальник также напомнил о предпремьерном показе фильма «Девятаев», который состоялся в честь Дня победы на станции «Парк Победы» в 2021 году. В рамках мероприятия в вестибюле станции работали полевая кухня, симулятор самолёта и тематические фотозоны.
Кроме того, в 2022 году на «Маяковской» в честь Дня московского транспорта зрители смогли посетить балет, а в 2023 году на «Арбатской» звучали российские рок-хиты в исполнении коллектива Imperialis Orchestra, при поддержке шоу-балета «Тодес».
«Метрополитен активно сотрудничает с театрами, музеями и другими культурными центрами города. Ещё в 2016 году совместно с Третьяковской галереей был организован образовательный проект «Интенсив ХХ», благодаря которому пассажиры могут прямо в пути познакомиться с русским искусством», – отметил Собянин, добавив, что Московский метрополитен «стал важным культурным пространством столицы».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что столица установила рекорд России по протяженности двухпутных тоннелей метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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