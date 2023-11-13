Собянин назвал самые яркие культурные проекты столичного метро

По его словам, наиболее яркими можно назвать предпоказ мировой премьеры оперы-оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина», который состоялся в 2017 году в честь празднования 82-летия Московского метрополитена на станции «Деловой центр». Или новогодняя «Ночь в метро» по мотивам сказки «Щелкунчик», прошедшая здесь же в 2019 году.



Градоначальник также напомнил о предпремьерном показе фильма «Девятаев», который состоялся в честь Дня победы на станции «Парк Победы» в 2021 году. В рамках мероприятия в вестибюле станции работали полевая кухня, симулятор самолёта и тематические фотозоны.

Кроме того, в 2022 году на «Маяковской» в честь Дня московского транспорта зрители смогли посетить балет, а в 2023 году на «Арбатской» звучали российские рок-хиты в исполнении коллектива Imperialis Orchestra, при поддержке шоу-балета «Тодес».

«Метрополитен активно сотрудничает с театрами, музеями и другими культурными центрами города. Ещё в 2016 году совместно с Третьяковской галереей был организован образовательный проект «Интенсив ХХ», благодаря которому пассажиры могут прямо в пути познакомиться с русским искусством», – отметил Собянин, добавив, что Московский метрополитен «стал важным культурным пространством столицы».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что столица установила рекорд России по протяженности двухпутных тоннелей метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

