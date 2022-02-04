На СПБ бирже произошел технический сбой

На Санкт-петербургской бирже (СПБ биржа) произошел технический сбой, в результате чего торги ценными бумагами были приостановлены. Об этом сообщает ТАСС.

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Торговля была остановлена в 19:00 мск. Причины сбоя устанавливаются.

В настоящее время официальный сайт биржи также не загружается. Отмечается, что биржа объявит дополнительно о старте работы биржи.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Биржа
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