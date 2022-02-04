На СПБ бирже произошел технический сбой
4 февраля 202221:18
На Санкт-петербургской бирже (СПБ биржа) произошел технический сбой, в результате чего торги ценными бумагами были приостановлены. Об этом сообщает ТАСС.
Торговля была остановлена в 19:00 мск. Причины сбоя устанавливаются.
В настоящее время официальный сайт биржи также не загружается. Отмечается, что биржа объявит дополнительно о старте работы биржи.
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4 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru