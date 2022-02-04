Клименко отказался считать криптовалюты будущим России

Криптовалюты не представляют из себя ничего особенного, будущее России с этой технологией связывать нельзя, считает экс-советник президента Герман Клименко.

Криптовалюта имеет свои издержки, это дорогой и опасный продукт, рассказал экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Будущее за технологическими продуктам - Яндекс, Mail.ru. Честно говоря, блокчейн технологии не представляют из себя ничего особенного с точки зрения науки, продвижения, будущего России как технологичного государства. Когда нам продавали как обществу, как государству криптовалюту, помните, какие там были истории? Что это очень быстро, очень дешево. Ну быстро - это мы выяснили на московских выборах, когда чуть не сорвалась вся эта история из-за блокчейна как раз. Ничего плохого в этом нет, это достоверность, всё, просто это очень дорого. С анонимностью и безопасностью вообще интересно получилось, сегодня опять очередную биржу вскрыли, 200 млн пропало. Я не думаю, что криптовалюта будет той основой, на которой произрастет будущее российской экономики, это совершенно точно», - заявил экс-советник.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что необходимо исключить использование криптовалют криминалом и обеспечить защиту граждан от мошенничества.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Герман КлименкоКриптовалюта
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