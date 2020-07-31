На Сокольнической линии вновь закроют четыре станции
Участок Сокольнической линии столичной подземки вновь закроют для пассажиров. С 23:00 пятницы до открытия метро во вторник в 5:30 для пассажиров будет недоступен участок от «Саларьево» до «Коммунарки», в частности станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Для проезда до «Коммунарки» пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными маршрутами КМ – автобусы будут курсировать от станции «Саларьево» вдоль закрытого участка с остановками у станций метро.
Напомним, в прошлый раз этот участок «красной» ветки был закрыт с 25 по 27 июля, а по будням по 14 августа он работает только до 23:00. А в следующий раз движения поездов от «Саларьево» до «Коммунарки» не будет с 8 по 10 августа.
Ранее НСН писала, что рейды по проверке наличия у пассажиров защитных масок и перчаток проводят на всех станциях московского метро. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». Там уточнили, что выборочная проверка пассажиров не прекращалась с момента введения масочно-перчаточного режима, а вот в течение этой недели контроль охватывает 100% станций столичной подземки.
Напомним, режим обязательного ношения масок и перчаток в столице был введен с 12 мая. В случае отсутствия этих средств защиты пассажиру общественного транспорта грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, напоминает телеканал 360.
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