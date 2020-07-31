На Сокольнической линии вновь закроют четыре станции

Участок Сокольнической линии столичной подземки вновь закроют для пассажиров. С 23:00 пятницы до открытия метро во вторник в 5:30 для пассажиров будет недоступен участок от «Саларьево» до «Коммунарки», в частности станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Для проезда до «Коммунарки» пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными маршрутами КМ – автобусы будут курсировать от станции «Саларьево» вдоль закрытого участка с остановками у станций метро.

Напомним, в прошлый раз этот участок «красной» ветки был закрыт с 25 по 27 июля, а по будням по 14 августа он работает только до 23:00. А в следующий раз движения поездов от «Саларьево» до «Коммунарки» не будет с 8 по 10 августа.