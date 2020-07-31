Станция «Полянка», где обнаружена бесхозная коробка, возобновила работу
Станция столичной подземки «Полянка», где была обнаружена подозрительная коробка, возобновила работу в штатном режиме. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта.
Напомним, ранее в пятницу, 31 июля, стало известно, что после обнаружения на платформе бесхозного предмета поезда по требованию сотрудников полиции не останавливаются на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии.
Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что коробка была пуста.
29 июля со сложностями столкнулись пассажиры Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Движение поездов на участке от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» было приостановлено «из-за человека на пути». Через какое-то время движение после инцидента с пассажиром было восстановлено. Об этом сообщили в Twitter столичной подземки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru