Станция «Полянка», где обнаружена бесхозная коробка, возобновила работу

Станция столичной подземки «Полянка», где была обнаружена подозрительная коробка, возобновила работу в штатном режиме. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта.

Напомним, ранее в пятницу, 31 июля, стало известно, что после обнаружения на платформе бесхозного предмета поезда по требованию сотрудников полиции не останавливаются на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что коробка была пуста.

На всех станциях столичной подземки начались «масочные» рейды

29 июля со сложностями столкнулись пассажиры Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Движение поездов на участке от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» было приостановлено «из-за человека на пути». Через какое-то время движение после инцидента с пассажиром было восстановлено. Об этом сообщили в Twitter столичной подземки.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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