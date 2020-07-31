Станция «Полянка», где обнаружена бесхозная коробка, возобновила работу

Станция столичной подземки «Полянка», где была обнаружена подозрительная коробка, возобновила работу в штатном режиме. Об этом заявили в столичном департаменте транспорта.

Напомним, ранее в пятницу, 31 июля, стало известно, что после обнаружения на платформе бесхозного предмета поезда по требованию сотрудников полиции не останавливаются на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что коробка была пуста.