На шаг ближе: Ученые научились телепортировать кутриты
Исследователи из Австрии и Китая впервые успешно телепортировали трехуровневые квантовые состояния (кутриты), об этом пишет журнал Physical Review Letters.
Квантовая телепортация это возможность передавать свойства одной частицы другой с прохождением фотона по одному или нескольким путям параллельно. При этом, опыт показал, что квантовая информация может передаваться между частицами на расстоянии. Предполагается, что концепция может распространяться на любое количество квантовых состояний, что позволит компьютерам передавать большие объемы информации.
Ранее ученые могли перемещать только двойные квантовые биты информации – кубиты, которые обладают двумя значениями – «ноль» и «один».
Эксперимент по телепортации трехуровневых квантовых состояний доказал само существование кутрита, то, что он является держателем сразу трех значений – «ноль», «один» и «два», а также возможность находиться одновременно в трех состояниях.
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