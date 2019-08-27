На шаг ближе: Ученые научились телепортировать кутриты

Исследователи из Австрии и Китая впервые успешно телепортировали трехуровневые квантовые состояния (кутриты), об этом пишет журнал Physical Review Letters.

Квантовая телепортация это возможность передавать свойства одной частицы другой с прохождением фотона по одному или нескольким путям параллельно. При этом, опыт показал, что квантовая информация может передаваться между частицами на расстоянии. Предполагается, что концепция может распространяться на любое количество квантовых состояний, что позволит компьютерам передавать большие объемы информации.