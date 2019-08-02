Мариничев: Прививаемая населению боязнь высоких технологий впечатляет

Дмитрий Мариничев: Прививаемая населению боязнь технологических продуктов впечатляет. Что можно сказать относительно конкретно этой новости? Да, теоретически, хакеры могут получить доступ к вашему ноутбуку, и к вашему мобильному телефону, и даже к роботу-пылесосу, который ползает по вашей квартире и убирает ее. Нужно понимать, что в информационном мире скоро все мы с вами будем в достаточной степени раздеты. Так что, заклеивать или не заклеивать камеры – это вопрос вашей внутренней паранойи. А прививать эту паранойю, или не прививать с помощью рекомендаций – это маркетинговые решения конкретных организаций и конкретных людей», - сказал Дмитрий Мариничев НСН.

