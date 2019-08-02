Мариничев: Прививаемая населению боязнь высоких технологий впечатляет
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
У россиян значительно упал интерес к телевидению
У россиян значительно упал интерес к телевидению. Если 10 лет назад смотрели телевизор 94% граждан РФ, то в 2019 года их доля снизилась до 72%. Для молодежи главным источником информации являются интернет и соцсети. За 10 лет их аудитория выросла более чем в три раза: с 9% до 34% — соцсети и 32% — интернет.
Дмитрий Мариничев: «Согласитесь, сегодня трудно себе представить общение по телефону в формате связи через рацию: «Прием, прием, как слышно?» Мы уже привыкли говорить и слушать одновременно. Так вот соцсети и интернет позволяют нам общаться и получать информацию, получать и передавать ее одновременно. Люди становятся более мобильными, они ищут конкретный контент и не хотят оболваниявания со стороны кого-то или чего-то», - отметил Дмитрий Мариничев в эфире НСН.
Власти хотят разрешить продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года
Власти хотят разрешить продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года. Дмитрий Медведев поручил доработать законопроекты о дистанционной торговле алкоголем и лекарствами. Ограничение на продажу этих товаров через интернет должны снять с января 2020 года.
Дмитрий Мариничев: «Давно пора! Все те страшилки, с которыми связан запрет продажи алкоголя и лекарств через интернет, не стоят выеденного яйца. Концентрироваться нужно не на запретах. Концентрироваться нужно на моменте производства алкоголя, его верификации в этой точке, контроле его движения и точек продаж. Сегодняшние технологии позволяют это сделать. Сейчас существуют методы, благодаря которым вы будете точно знать, где произведена бутылка, кому конкретно она продана и через какую цепочку посредников прошла. Естественно, об этом будет знать и государство. И таким образом работать с пресечением контрафакта гораздо проще», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
В «Роскачестве» порекомендовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука
В «Роскачестве» порекомендовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Сделать это можно при помощи скотча, изоленты или специальных шторок. Тогда, даже если хакер и взломает компьютер, он не увидит и не услышит пользователя, отмечают эксперты.
Дмитрий Мариничев: Прививаемая населению боязнь технологических продуктов впечатляет. Что можно сказать относительно конкретно этой новости? Да, теоретически, хакеры могут получить доступ к вашему ноутбуку, и к вашему мобильному телефону, и даже к роботу-пылесосу, который ползает по вашей квартире и убирает ее. Нужно понимать, что в информационном мире скоро все мы с вами будем в достаточной степени раздеты. Так что, заклеивать или не заклеивать камеры – это вопрос вашей внутренней паранойи. А прививать эту паранойю, или не прививать с помощью рекомендаций – это маркетинговые решения конкретных организаций и конкретных людей», - сказал Дмитрий Мариничев НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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