На северо-западе Китая выявлен случай заражения бубонной чумой

На северо-западе Китая в городе Иньчуане зарегистрирован завозной случай бубонной чумы. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Комитет здравоохранения КНР.

Как отмечается, опасным заболеванием заразился 45-летний мужчина из Шанхая, который занимается скотоводством. Он прибыл в Инчуан из автономного региона Внутренняя Монголия.