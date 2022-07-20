На северо-западе Китая выявлен случай заражения бубонной чумой

На северо-западе Китая в городе Иньчуане зарегистрирован завозной случай бубонной чумы. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Комитет здравоохранения КНР.

Как отмечается, опасным заболеванием заразился 45-летний мужчина из Шанхая, который занимается скотоводством. Он прибыл в Инчуан из автономного региона Внутренняя Монголия.

В Роспотребнадзоре предупредили о возрастающих рисках распространения чумы

Власти незамедлительно ввели в регионе четвертый, повышенный, уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу, который предполагает полную изоляцию зараженного до его полного выздоровления и контроль за эпидситуацией.

Ранее Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры из-за риска завоза чумы в Россию.

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ФОТО: скриншот YouTube
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