В Роспотребнадзоре предупредили о возрастающих рисках распространения чумы
11 октября 202112:44
Риски распространения чумы в мире возрастают из-за изменения климата. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире», — цитирует Попову ТАСС.
Как отметила главный санитарный врач, сегодня важным моментом становится экстренное реагирование на такие случаи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru