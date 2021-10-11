В Роспотребнадзоре предупредили о возрастающих рисках распространения чумы

Риски распространения чумы в мире возрастают из-за изменения климата. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире», — цитирует Попову ТАСС.

Как отметила главный санитарный врач, сегодня важным моментом становится экстренное реагирование на такие случаи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньАнна ПоповаРоспотребнадзор
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