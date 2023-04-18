Собянин рассказал о новом спортивно-тренировочном комплексе «Динамо»
Новый спортивно-тренировочный комплекс «Динамо» начнет работу в скором времени. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Трехэтажное здание площадью около 30 тыс. кв. м станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион "ВТБ Арена"», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Комплекс оснащен необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта. Так, здесь предусмотрена ледовая арена с площадкой по стандартам НХЛ, зал «сухой» разминки для хоккеистов, зал хореографии для фигуристов. Кроме того, в комплексе есть универсальный спортивный зал для волейбола, баскетбола и гандбола; зал спортивной гимнастики; блок единоборств. Также «Динамо» оснащен манежем с искусственным газоном для футбольных тренировок и медицинскими кабинетами.
Как отметил Собянин, на территории вокруг здания высадили деревья и обустраивают газоны.
«Комплекс будет принимать до 570 участников и 1,5 тыс. зрителей», — добавил мэр.
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