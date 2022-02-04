На сбой «ВКонтакте» поступило около 35 тыс. жалоб

По состоянию на вечер 4 февраля поступило около 35 тыс. сообщений о неполадках. Уточняется, что 59% жалоб связаны с работой сайта, 37% пользователей столкнулись с проблемами в приложении, и 6% нашли неполадки в работе профиля.

«ВКонтакте» подтвердили наличие сбоя и пообещали оперативно восстановить работу.

В то же время, по данным Downdetector, проблемы у жителей России могут возникнуть и с мессенджерами Whatsapp и Telegram, а также у абонентов Tele-2.

