На сбой «ВКонтакте» поступило около 35 тыс. жалоб
Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
По состоянию на вечер 4 февраля поступило около 35 тыс. сообщений о неполадках. Уточняется, что 59% жалоб связаны с работой сайта, 37% пользователей столкнулись с проблемами в приложении, и 6% нашли неполадки в работе профиля.
«ВКонтакте» подтвердили наличие сбоя и пообещали оперативно восстановить работу.
В то же время, по данным Downdetector, проблемы у жителей России могут возникнуть и с мессенджерами Whatsapp и Telegram, а также у абонентов Tele-2.
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