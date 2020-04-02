На самоизоляции россияне стали больше интересоваться погодой и меньше гороскопами
В течение этой нерабочей недели россияне стали проявлять больше интереса к прогнозам погоды и реже читать гороскопы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследования, проведённые Минкомсвязи, Институтом исследований интернета и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Эксперты выяснили, что резко возрос интерес интернет-пользователей к сайтам, на которых представлены прогнозы погоды. За последний месяц такие страницы посмотрели на 4 млн человек больше (всего 51 млн). Также россияне активно интересовались порталами с онлайн-играми и пролистывали веб-страницы, содержащие информацию про лекарственные препараты.
При этом число посетителей сайтов про кино и литературу осталось неизменным — 55 млн пользователей и 15 млн соответственно.
Ранее НСН писала, что аналитики зафиксировали в России рост спроса на алкоголь. В период с 23 по 29 марта наши соотечественники потратили в винных магазинах почти на 22% больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Источник отмечает, что из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности следует, что быстрый рост трат на алкогольную продукцию начался в конце марта – в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции.
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