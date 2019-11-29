В сети опубликован законопроект о домашнем насилии
Документ законопроекта о профилактике домашнего насилия опубликован на официальном сайте Совета Федерации РФ, пишет АГН Москва.
В закон включили описание термина «семейно-бытовое насилие». Авторы предлагают считать им действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаков иных правонарушений. Кроме того, документ содержит понятие примирения, отмечает телеканал «360».
Помимо этого, законом планируется запретить агрессору приближаться к жертве. Как пишет RT, такое предписание будет выдаваться судом сроком до одного года.
Подробнее о том, что именно будет регламентировать закон о домашнем насилии, читайте в материале НСН. Детали раскрыла адвокат, сопровождавшая дело Елены Гершман – женщины столкнувшейся с домашним насилием и обратившейся в ЕСПЧ, Ольга Гнездилова.
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