Пушкина не верит статистике Минюста по бытовому насилию в адрес мужчин
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в эфире НСН обвинила Минюст в оторванности от жизни, и заявила, что ведомство порочит правительство РФ.
Мужчины от домашнего насилия страдают больше женщин. Такое утверждение содержится в ответе правительства России на запрос Европейского суда по правам человека, в котором правозащитный институт интересовался, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие.
Как пишет «Коммерсант», в ответе, подписанном замминистра юстиции Михаилом Гальпериным, утверждается, что проблема домашнего насилия в России преувеличена и отдельного закона об ответственности за него не требуется. И даже если большинство страдающих от домашнего насилия – это женщины, то мужчины все равно больше страдают от дискриминации, потому что им некому жаловаться.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН раскритиковала ответ правительства ЕСПЧ.
«Я сейчас пробегаю этот ответ, очень странно написанный. «Женщины, годами подвергавшиеся насилию, неверно истолковывают проблему»… То есть все-таки они годами подвергаются насилию! Надо будет человеку, подписавшему этот документ, подумать над своими высказываниями, посмотреть, что вокруг творится, сходить «в поля», что называется, и понаблюдать, что происходит в реальной жизни», - посоветовала она.
Парламентарий считает, что документ порочит российское правительство. «За все правительство говорить не надо. Это мнение конкретного министерства и, по всей видимости, конкретного человека, подписавшего этот документ. Должна вам сказать, что в рабочей группе по подготовке законопроекта - все ключевые министерства, все профильные министерства, и все единогласно 15 ноября подтвердили, что закону быть, он необходим. В каком виде – ведется работа. Поэтому не стоит подводить председателя правительства такими заявлениями», - заявила Пушкина.
Она признала, что от домашнего насилия страдают и мужчины. Готовящийся сейчас законопроект призван защищать всех жертв независимо от пола.
«У нас статистики нет. У нас есть исследование Санкт-Петербургского университета по заказу Госдумы. Предварительная цифра – 4%. Это немало, и закон призван защищать всех жертв домашнего насилия, семейно-бытового насилия. Это и мужчины и старики. Просто женщины подвергаются насилию больше. То есть поразительное незнание темы теми, кто готовил этот ответ», - отметила собеседница НСН.
Запрос ЕСПЧ стал реакцией на жалобу четырех россиянок, которые пострадали от домашнего насилия, - Натальи Туниковой, Ирины Петраковой, Елены Гершман и Маргариты Грачевой. Самым резонансным стал случай Грачевой. Женщину избил муж, которому она предложила развестись. Грачева пожаловалась в полицию, но там отказались вмешиваться. После этого муж отвез ее в лес и отрубил кисти рук.
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