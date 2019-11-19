Пушкина не верит статистике Минюста по бытовому насилию в адрес мужчин

Мужчины от домашнего насилия страдают больше женщин. Такое утверждение содержится в ответе правительства России на запрос Европейского суда по правам человека, в котором правозащитный институт интересовался, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие.

Как пишет «Коммерсант», в ответе, подписанном замминистра юстиции Михаилом Гальпериным, утверждается, что проблема домашнего насилия в России преувеличена и отдельного закона об ответственности за него не требуется. И даже если большинство страдающих от домашнего насилия – это женщины, то мужчины все равно больше страдают от дискриминации, потому что им некому жаловаться.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире НСН раскритиковала ответ правительства ЕСПЧ.

«Я сейчас пробегаю этот ответ, очень странно написанный. «Женщины, годами подвергавшиеся насилию, неверно истолковывают проблему»… То есть все-таки они годами подвергаются насилию! Надо будет человеку, подписавшему этот документ, подумать над своими высказываниями, посмотреть, что вокруг творится, сходить «в поля», что называется, и понаблюдать, что происходит в реальной жизни», - посоветовала она.