На сайте «Роскосмоса» появились песни на стихи Рогозина

В разделе «Песни о космосе» они доступны для прослушивания онлайн и скачивания. Есть также клипы на песни Рогозина, а также его супруги Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!», сообщает Ura.ru.

Космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов в эфире НСН рассказал о проблемах, мешающих России догнать США в освоении космоса.

