На сайте «Роскосмоса» появились песни на стихи Рогозина
На сайте госкорпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями на стихи гендиректора Дмитрия Рогозина.
В разделе «Песни о космосе» они доступны для прослушивания онлайн и скачивания. Есть также клипы на песни Рогозина, а также его супруги Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!», сообщает Ura.ru.
Космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов в эфире НСН рассказал о проблемах, мешающих России догнать США в освоении космоса.
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