На сайте «Роскосмоса» появились песни на стихи Рогозина

На сайте госкорпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями на стихи гендиректора Дмитрия Рогозина.

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В разделе «Песни о космосе» они доступны для прослушивания онлайн и скачивания. Есть также клипы на песни Рогозина, а также его супруги Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!», сообщает Ura.ru.

Космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов в эфире НСН рассказал о проблемах, мешающих России догнать США в освоении космоса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:РоскосмосПесниДмитрий Рогозин
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