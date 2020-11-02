«Падает то, что должно летать». Космонавт оценил работу «Роскосмоса»

Нефедов также рассказал, почему Путину пришлось отчитывать руководство «Роскосмоса» за задержки утверждения новых космических программ.

«Наши великие баснописцы давно еще говорили, что если будет пироги печь сапожник, а сапоги тачать пирожник, то ничего не получится ни у тех, ни у других. Люди, руководящие космической программой, во многом очень политизированы. Они должны быть не просто профессионалами, но и зорко смотреть на десятки лет вперед. Конечно, только ленивый не критикует. Результаты лишь отрицательные: падает то, что должно летать. Ожидания не оправдываются, обещания не исполняются. Про воровство даже говорить не хочу», - сказал испытатель.

Нефедов объяснил, что нужно сделать России, чтобы преодолеть текущие проблемы и в будущем составить конкуренцию США в освоении космоса.

«В ближайшей перспективе Россия не станет конкурентом США в космосе. Но если мы захотим изменить политику развития космоса, то все пойдет нормально. Нужно показать миру, что мы миролюбивые, что космическая программа направлена на освоение ресурсов, которые станут необходимыми для наших потомков. Планете-то осталось жить всего-навсего каких-то четыре миллиарда лет, она ведь исчезнет. А люди исчезнут на Земле еще раньше: через сотни миллионов лет. Тогда вопрос: мы ставим перед собой задачу сохранить генотип в космосе?», - задался он вопросом.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о планах начать развёртывание спутниковой группировки «Сфера» с 2021 году. Он пояснил, что в её состав входят и мультиспектральные спутники нового поколения. В июле 2018 года Рогозин заявил, что развёртывание спутниковой системы «Сфера» планируется осуществить в 2022 году.

«Сфера» будет обеспечивать подвижную связь и оптическое наблюдение в масштабе реального времени в любой точке Земли. Чтобы эффективно решать эти задачи, должно использоваться большее количество малых спутников на низких орбитах.

