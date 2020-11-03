Рогозин заявил, что не может конкурировать со SpaceX в США
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что бороться за лидерство с компанией Илона Маска SpaceX на рынке коммерческих пусковых услуг США нет смысла.
Рогозин рассказал в эфире «Вести FM», что американская политика диктует условия конкуренции на этом рынке, поэтому Россия не сможет рассчитывать на получение заказов от американских производителей спутников. Он отметил, что «Роскосмос» конкурирует со SpaceX в других странах.
Гендиректор госкомпании отметил, что приглашал Маска в Россию. Он считает, что личность Маска и та среда, которую он создает вокруг себя, помогают ему привлекать крупные инвестиции.
Также Рогозин добавил, что США пытаются перевести гонку вооружений в космос. По его словам, Россия тоже занимается военными разработками в космической индустрии, половина предприятий «Роскосмоса» разрабатывает боевые ракетные комплексы.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу «Роскосмоса».
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