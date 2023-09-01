На сайте Роскомнадзора появилась форма жалоб на ЛГБТ-контент
1 сентября 202319:04
На сайте Роскомнадзора появилась возможность оставлять жалобу на ЛГБТ-контент в интернете.
Пользователи сети могут заполнить соответствующую форму и прикрепить ссылку на запрещенный контент.
Кроме того, сообщается, что с 1 сентября в силу приказ об утверждении критериев пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru