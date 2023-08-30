Отношение россиян к ЛГБТ-сообществу стало более негативным

В исследовании говорится, что о необходимости ограничения прав гомосексуалов заявило 62% опрошенных, а ограничения прав трансгендерных людей поддерживают 55%.

Отмечается, что два года назад всего 42% россиян были категорически против идеи равенства гомосексуальных и гетеросексуальных людей, а в 2013 году таких насчитывалось всего 19%.

Ранее Мещанский суд Москвы назначил телеканалу ТВ-3 штраф в четыре млн рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

