Отношение россиян к ЛГБТ-сообществу стало более негативным
Отношение россиян к ЛГБТ-сообществу стало более негативным, следует из результатов опроса Russian Field.
В исследовании говорится, что о необходимости ограничения прав гомосексуалов заявило 62% опрошенных, а ограничения прав трансгендерных людей поддерживают 55%.
Отмечается, что два года назад всего 42% россиян были категорически против идеи равенства гомосексуальных и гетеросексуальных людей, а в 2013 году таких насчитывалось всего 19%.
Ранее Мещанский суд Москвы назначил телеканалу ТВ-3 штраф в четыре млн рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru