На Сахалине спасатели доставили с льдины на берег 75 рыбаков
18 февраля 202409:51
На Сахалине сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге региона льдины в Охотском море 75 рыбаков, сообщает в Telegram МЧС России.
По сообщению чрезвычайного ведомства, «в километре от берега, предварительно, оказались более 80 рыбаков».
Людей спасают на лодках. Задействован вертолет Ми-8.
Изначально сообщалось, что оказались в море на оторванной льдине 14 рыбаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru