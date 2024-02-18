На Сахалине спасатели доставили с льдины на берег 75 рыбаков

На Сахалине сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге региона льдины в Охотском море 75 рыбаков, сообщает в Telegram МЧС России.

По сообщению чрезвычайного ведомства, «в километре от берега, предварительно, оказались более 80 рыбаков».

Людей спасают на лодках. Задействован вертолет Ми-8.

Изначально сообщалось, что оказались в море на оторванной льдине 14 рыбаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба правительства Сахалинской области
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