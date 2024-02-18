На Сахалине 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине

На юге Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине, сообщает региональный главк МЧС.

В США более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины

По данным ведомства, в настоящее время в районе села Стародубское готовится спасательная операция. К месту выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом и сотрудники ГИМС Долинского района, а также группа поисково-спасательного отряда им. Полякова.

Ранее на Байкале прошла операция по спасению рыбаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба правительства Сахалинской области
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