На Сахалине 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине
18 февраля 202403:05
На юге Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, в настоящее время в районе села Стародубское готовится спасательная операция. К месту выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом и сотрудники ГИМС Долинского района, а также группа поисково-спасательного отряда им. Полякова.
Ранее на Байкале прошла операция по спасению рыбаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru