На Байкале проходит операция по спасению рыбаков
12 января 202413:42
На Байкале началась операция по спасению рыбаков, которые дрейфуют на двух оторвавшихся льдинах в Кабанском районе. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Предварительно в опасности находятся пятеро человек. Для оказания им помощи привлечено девять спасателей и четыре единицы техники. В операции задействована в том числе воздушная подушка «Пиранья-4».
Еще одна льдина с двумя людьми дрейфует в Байкале вблизи Танхоя Кабанского района, сообщили в МЧС. К ним также направляются спасатели, включая судно на воздушной подушке «Хивус-6».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерт Лолиты отменили в Омске
- Около 150 непопавших на Олимпиаду российских атлетов получили компенсацию
- Премьер Британии Сунак прибыл в Киев
- Частные инвесторы в 2023 году купили активов на Мосбирже на 1,1 трлн рублей
- На Байкале проходит операция по спасению рыбаков
- Amazfit анонсировал «умное» кольцо для отслеживания состояния здоровья
- Журова: Российский шпажист Сергей Бида рискует предстать перед судом в США
- Буданов назвал российские дроны и мины причиной провала контрнаступления
- Москвичка пообещала в Telegram-канале устроить теракт в школе, чтобы прославиться
- СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru