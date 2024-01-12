На Байкале проходит операция по спасению рыбаков

Предварительно в опасности находятся пятеро человек. Для оказания им помощи привлечено девять спасателей и четыре единицы техники. В операции задействована в том числе воздушная подушка «Пиранья-4».

Еще одна льдина с двумя людьми дрейфует в Байкале вблизи Танхоя Кабанского района, сообщили в МЧС. К ним также направляются спасатели, включая судно на воздушной подушке «Хивус-6».

