В США более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины
Льдина откололась на озере на севере американского штата Миннесота, с места происшествия спасли более 120 рыбаков. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на местные власти.
«Когда льдина откололась от берега Аппер-Ред Лэйк, на ней дрейфовали 122 рыбака», — указали в офисе шерифа округа Белтрами.
По данным властей, льдина находилась примерно в 30 футах (9 метрах) от берега. Рыбаков спасла аварийная бригада. Известно, что до прибытия специалистов людям на льдине пытался помочь случайный прохожий. Он старался эвакуировать рыбаков на каноэ, в результате четыре человека упали в воду, впоследствии их вернули на льдину и отогрели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru