На русском Шпицбергене построят канатную дорогу и отремонтируют дом Плисецких

«Возможно, мы разработаем проект, который позволит туристам не ходить в такую высоту по ступенькам. Они сядут в кабинки, откуда их повезут мимо дома семьи Плисецких. Может, маршрут будет пролегать по поселку и, в итоге, «подвозить» туристов к гостинице, где их будет ожидать менеджер. Это очень интересный проект», - сказал Кудрявцев

Он также рассказал о планах отреставрировать дом, в котором с родителями жила всемирно известная российская балерина Майя Плисецкая.