На русском Шпицбергене построят канатную дорогу и отремонтируют дом Плисецких

В Баренцбурге на Шпицбергене отреставрируют дом, где жила балерина Майя Плисецкая, и отремонтируют для удобства туристов канатную дорогу.

Российский государственный трест «Арктикуголь» планирует построить канатную дорогу и отремонтировать дом семьи Плисецких в поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом рассказал НСН заместитель директора по капитальному строительству Сергей Кудрявцев.

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«Возможно, мы разработаем проект, который позволит туристам не ходить в такую высоту по ступенькам. Они сядут в кабинки, откуда их повезут мимо дома семьи Плисецких. Может, маршрут будет пролегать по поселку и, в итоге, «подвозить» туристов к гостинице, где их будет ожидать менеджер. Это очень интересный проект», - сказал Кудрявцев

Он также рассказал о планах отреставрировать дом, в котором с родителями жила всемирно известная российская балерина Майя Плисецкая.

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«Мы отреставрируем дом семьи Плисецких. Для этого нужно время. Мы ставим приоритетные задачи, которые определяет руководство. Я несколько раз был в этом доме, и он в лучшем состоянии, чем адмиралтейство, которое также нуждается в обновлении», - добавил он.

Ранее заместитель директора треста «Арктикуголь» Антон Сергеев рассказал НСН, что с августа прошлого года по август 2023 года уникальную часть Шпицбергена, находящуюся под российским управлением, посетило более пяти тысяч европейских туристов.

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ФОТО: НСН
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