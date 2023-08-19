На русском Шпицбергене построят канатную дорогу и отремонтируют дом Плисецких
19 августа 202315:55
Аршак Карапетян
В Баренцбурге на Шпицбергене отреставрируют дом, где жила балерина Майя Плисецкая, и отремонтируют для удобства туристов канатную дорогу.
Российский государственный трест «Арктикуголь» планирует построить канатную дорогу и отремонтировать дом семьи Плисецких в поселке Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом рассказал НСН заместитель директора по капитальному строительству Сергей Кудрявцев.
«Возможно, мы разработаем проект, который позволит туристам не ходить в такую высоту по ступенькам. Они сядут в кабинки, откуда их повезут мимо дома семьи Плисецких. Может, маршрут будет пролегать по поселку и, в итоге, «подвозить» туристов к гостинице, где их будет ожидать менеджер. Это очень интересный проект», - сказал Кудрявцев
Он также рассказал о планах отреставрировать дом, в котором с родителями жила всемирно известная российская балерина Майя Плисецкая.
«Мы отреставрируем дом семьи Плисецких. Для этого нужно время. Мы ставим приоритетные задачи, которые определяет руководство. Я несколько раз был в этом доме, и он в лучшем состоянии, чем адмиралтейство, которое также нуждается в обновлении», - добавил он.
Ранее заместитель директора треста «Арктикуголь» Антон Сергеев рассказал НСН, что с августа прошлого года по август 2023 года уникальную часть Шпицбергена, находящуюся под российским управлением, посетило более пяти тысяч европейских туристов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru