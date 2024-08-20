На руку браконьерам: Бурматов не поддержал поправки в закон о краснокнижных животных

«Считаю, что все, что касается Красной книги, требует максимально бережного подхода, потому что краснокнижные животные находятся на грани исчезновения, это наше национальное достояние. Учитывая, что они находятся в дикой природе, установление факта того, что животное тяжело болеет, испытывает муки и страдания, несовместимые с жизнью, очень тяжело реализуемо. Кто и каким образом будет подтверждать то, что добытое животное было больным? Если бы оно отлавливалось, если бы его осматривал ветеринар, проводились бы соответствующие анализы и на основании этих анализов делалось заключение профильного специалиста, это был бы один подход. Но можно наблюдать и другой подход: например, в одном из регионов на территории заказника с вертолета расстреляли медведей. Судя по всему, это высокопоставленные браконьеры при чинах и должностях. В ответ на возбуждение уголовного дела эти люди потом скажут, что медведи были неизлечимо больны? Данную инициативу надо заморозить и не трогать, равно как и все, что касается Красной книги. Причинить вред популяции, которая потом не восстановится никогда, легче легкого, а отыграть это обратно зачастую уже невозможно», — сказал Бурматов.

Собеседник НСН отметил, что благодаря ужесточению ответственности за охоту на занесенных в Красную книгу животных количество браконьеров существенно снизилось.

«Мы ужесточили ответственность за охоту на краснокнижных животных, подняли уголовные сроки за охоту на них, за торговлю ими и за продажу их частей. Мы последовательно закрутили гайки. Но, видимо, кому-то это не нравится, и пытаются эти гайки ослабить. Желающих поохотиться на краснокнижных животных сейчас стало поменьше — ведь есть реальная перспектива сесть, и сесть надолго. Если же сделать в законе лазейку в виде каких-то особых случаев, как бы этот ручеек не превратился в реку», — подытожил он.

Ранее член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский заявил, что россиянам следует самостоятельно изучать Красную книгу региона, в котором они хотят пойти за грибами, так как на сегодняшний день нет соответствующих служб, с которыми можно было бы проконсультироваться.

