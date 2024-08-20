На руку браконьерам: Бурматов не поддержал поправки в закон о краснокнижных животных
Благодаря ужесточению наказания за охоту на краснокнижных животных удалось сократить число браконьеров, ослаблять принятые меры нельзя, сказал НСН Владимир Бурматов.
Крайне сложно доказать, что убитое на охоте краснокнижное животное тяжело болело, принятие предлагаемых Минприроды поправок развяжет руки браконьерам. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Минприроды России ранее опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект поправок в закон «О животном мире», согласно которому к «исключительным случаям» добычи животных, внесенных в Красную книгу России, предлагают добавить «предотвращение страданий» больных особей. В Общественной палате России говорят, что аналогичную инициативу, противоречащую сразу нескольким законам, ведомство уже выдвигало в 2023 году. По мнению Бурматова, данные поправки сыграют на руку браконьерам.
«Считаю, что все, что касается Красной книги, требует максимально бережного подхода, потому что краснокнижные животные находятся на грани исчезновения, это наше национальное достояние. Учитывая, что они находятся в дикой природе, установление факта того, что животное тяжело болеет, испытывает муки и страдания, несовместимые с жизнью, очень тяжело реализуемо. Кто и каким образом будет подтверждать то, что добытое животное было больным? Если бы оно отлавливалось, если бы его осматривал ветеринар, проводились бы соответствующие анализы и на основании этих анализов делалось заключение профильного специалиста, это был бы один подход. Но можно наблюдать и другой подход: например, в одном из регионов на территории заказника с вертолета расстреляли медведей. Судя по всему, это высокопоставленные браконьеры при чинах и должностях. В ответ на возбуждение уголовного дела эти люди потом скажут, что медведи были неизлечимо больны? Данную инициативу надо заморозить и не трогать, равно как и все, что касается Красной книги. Причинить вред популяции, которая потом не восстановится никогда, легче легкого, а отыграть это обратно зачастую уже невозможно», — сказал Бурматов.
Собеседник НСН отметил, что благодаря ужесточению ответственности за охоту на занесенных в Красную книгу животных количество браконьеров существенно снизилось.
«Мы ужесточили ответственность за охоту на краснокнижных животных, подняли уголовные сроки за охоту на них, за торговлю ими и за продажу их частей. Мы последовательно закрутили гайки. Но, видимо, кому-то это не нравится, и пытаются эти гайки ослабить. Желающих поохотиться на краснокнижных животных сейчас стало поменьше — ведь есть реальная перспектива сесть, и сесть надолго. Если же сделать в законе лазейку в виде каких-то особых случаев, как бы этот ручеек не превратился в реку», — подытожил он.
Ранее член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский заявил, что россиянам следует самостоятельно изучать Красную книгу региона, в котором они хотят пойти за грибами, так как на сегодняшний день нет соответствующих служб, с которыми можно было бы проконсультироваться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия потребовала от Германии поделиться данными о деле «Северных потоков»
- Дипмиссия России при СБ ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву
- Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова
- В нескольких отделах полиции в Петербурге проходят следственные действия
- Над территорией Курской области сбили две украинские ракеты и два беспилотника
- Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню
- Омбудсмен Украины Лубинец посетил российских пленных, взятых в Курской области
- Сенатор Цеков: истинную православную церковь на Украине не смогут запретить
- Генерал Попов допустил возможность возвращения на спецоперацию
- Режиссер «Джокера» заявил, что не желает снимать третью часть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru