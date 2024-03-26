На рэпера Моргенштерна составили три протокола из-за рекламы в его Telegram

По данным поступивших в инстанцию материалов, в ходе мониторинга было выявлено нарушение Моргенштерном правил размещения рекламных постов в Telegram. Ему грозит штраф в размере до 1,5 тысячи рублей.

Согласно принятым в 2022 году правилам об обязательной маркировке рекламы в интернете, все подобные сообщения необходимо помечать специальным номером с указанием «Реклама».

Моргенштерна признали иностранным агентом в мае 2022 года. Рэпер проживает за пределами РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

