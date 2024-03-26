На рэпера Моргенштерна составили три протокола из-за рекламы в его Telegram
В отношении рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в России) составили три протокола об административном правонарушении из-за размещения рекламы в его Telegram, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.
По данным поступивших в инстанцию материалов, в ходе мониторинга было выявлено нарушение Моргенштерном правил размещения рекламных постов в Telegram. Ему грозит штраф в размере до 1,5 тысячи рублей.
Согласно принятым в 2022 году правилам об обязательной маркировке рекламы в интернете, все подобные сообщения необходимо помечать специальным номером с указанием «Реклама».
Моргенштерна признали иностранным агентом в мае 2022 года. Рэпер проживает за пределами РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru