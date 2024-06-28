На рейсах «Аэрофлота» разрешат выкупать несколько кресел для комфортного сна

Такая опция будет предоставляться под названием Sleep+. Стюарды также предоставят таким пассажирам спальный набор: матрас, простыню, подушку и плед бизнес-класса, а также дорожный набор бизнес-класса.

Услуга будет доступна на ряде международных и внутренних рейсов авиакомпании. Опцию можно выбрать при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылета. Стоимость такого предложения начинается от 6,8 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» увеличит пилотам зарплаты на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

