На рейсах «Аэрофлота» разрешат выкупать несколько кресел для комфортного сна
Пассажиры «Аэрофлота» смогут приобрести блок кресел для комфортного сна, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Такая опция будет предоставляться под названием Sleep+. Стюарды также предоставят таким пассажирам спальный набор: матрас, простыню, подушку и плед бизнес-класса, а также дорожный набор бизнес-класса.
Услуга будет доступна на ряде международных и внутренних рейсов авиакомпании. Опцию можно выбрать при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылета. Стоимость такого предложения начинается от 6,8 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» увеличит пилотам зарплаты на 30%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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