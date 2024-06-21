«Аэрофлот» объявил о повышении зарплат пилотов на 30% с 31 октября
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении зарплаты пилотом в среднем на 30% с 31 октября, сообщили в компании.
Отмечается, что пилотам увеличат размер переменной части оплаты труда, которая зависит от налета. Так, с 31 октября командиры воздушного судна при налете в 70 часов в месяц будут получать до 624 тысяч рублей. Зарплата вторых пилотов составит до 407 тысяч рублей.
Командиры самолетов, у которых налет составит 85 часов ежемесячно, зарплата вырастет до 820 тысяч рублей, у вторых пилотов — до 530 тысяч рублей в месяц.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал создать жесткий регламент, контролирующий повышение цен на авиационное топливо.
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