«На радость блогерам»: Сколько будет стоить подписка в TikTok
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов не удивился решению TikTok вслед за Instagram ввести платную подписку на определенный контент.
Платный контент выгоден социальным сетям и популярным блогерам, а пользователи готовы платить за интересующую их информацию, заявил управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне стало известно, что социальная сеть TikTok может разрешить создателям контента взимать плату за подписку на него, рассказал агентству The Information представитель компании.
«Конечно, это выгодно социальным сетям, это еще очередной повод заработать деньги, поэтому в принципе здесь нет ничего нового. Я скажу вам больше, социальная сеть «Одноклассники» лет 15 назад подобную функцию ввела, она пользовалась очень серьезной популярностью. Люди любят слать друг другу какие-то цветочки, хорошо, если за эти цветочки можно еще и деньги получить. Это вполне логично и вполне разумно – никто никого не принуждает тратить деньги, это собственное желание, это упрощает коммуникацию. Популярные блогеры станут еще богаче, еще один способ зарабатывания денег», - объяснил Терехов.
По его словам, некоторые пользователи готовы платить определенную сумму за интересующий их контент на добровольной основе, поэтому это не заставит их уйти из TikTok.
«Если не ошибаюсь, в Instagram сейчас тестирование идет в Америке, там цена подписки от одного доллара до ста долларов. В России это будет просто эквивалентно в рублях – грубо говоря, от 50 рублей до нескольких тысяч рублей», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
19 января алогичную функцию ввел Instagram. Для участников платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories, которые будут отмечены специальным значком.
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