«На радость блогерам»: Сколько будет стоить подписка в TikTok

По его словам, некоторые пользователи готовы платить определенную сумму за интересующий их контент на добровольной основе, поэтому это не заставит их уйти из TikTok.

«Если не ошибаюсь, в Instagram сейчас тестирование идет в Америке, там цена подписки от одного доллара до ста долларов. В России это будет просто эквивалентно в рублях – грубо говоря, от 50 рублей до нескольких тысяч рублей», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

19 января алогичную функцию ввел Instagram. Для участников платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories, которые будут отмечены специальным значком.

