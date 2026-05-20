«Прошлый год у нас был тёплый, и происходит перерасчёт платы за тепло даже в тех регионах, где регионы платят по 1/12. Перерасчёт в меньшую сторону виден даже у москвичей. Естественно, что в тех регионах, где оплата за тепло происходит по отопительному периоду, с его окончанием очень сильно уменьшится плата за коммуналку. Нам в Госдуму приходило много жалоб на высокие платежи зимой, и это было, к сожалению, закономерно», - сказала депутат.

Ранее сообщалось, что в квартире многодетной семьи в Подольске этой зимой обвалился потолок из-за того, что коммунальщики не чистили крышу дома от снега. После вмешательства социального проекта Национальной Службы Новостей «Кривая линия» к решению проблемы подключились губернатор Подмосковья и мэр Подольска.

