Книги о Егоре Летове внесли в перечень подлежащих маркировке изданий
Книги с интервью и воспоминаниями музыканта, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова включили в перечень книг, которые содержат упоминания наркотических средств и подлежат специальной маркировке. Об этом пишет ТАСС.
Агентство отмечает, что Российский книжный союз обновил соответствующий отраслевой перечень.
В него вошли три издания автора Алексея Коблова о Летове. Речь идет о книгах «Егор Летов: Калейдоскоп. Прямая речь, интервью, монологи», «Егор Летов: Сияние» и «Егор Летов: Моя оборона. Архивные фотографии, документы, рукописи».
Ранее стало известно, что кулинарная книга Гарольда Макги «О запахах и ароматах в кулинарии и не только. Откуда возникают странные, ужасные и прекрасные запахи» попала под действие законодательства о маркировке и была включена в перечень РКС.
