Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
20 мая 202612:38
Юлия Савченко
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшее время. Об этом рассказал в эфире Первого канала помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Мы ждем в ближайшие недели визита... Уиткоффа и Кушнера», - отметил он.
Ранее Ушаков поделился, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву, и российская сторона продолжит с ними диалог.
