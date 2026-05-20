Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшее время. Об этом рассказал в эфире Первого канала помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Уиткофф похвалил Россию за настоящую коммуникацию на переговорах

«Мы ждем в ближайшие недели визита... Уиткоффа и Кушнера», - отметил он.

Ранее Ушаков поделился, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву, и российская сторона продолжит с ними диалог.


ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
