Употребление стероидов в юном возрасте сравнимо с наркоманией и может вызвать побочные эффекты от изменения поведения до летального исхода, заявил НСН рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

Молодые люди всё чаще прибегают к уколам тестостерона без медицинских показаний, чтобы получить всплеск сил, улучшить настроение и либидо, сообщает «Baza». Однако побочные эффекты могут испортить жизнь: уколы тестостерона пробуждают спящее акне у мужчин, а отказ от инъекций вызывает депрессию. Агаджанян сравнил употребление стероидов с наркотической зависимостью.

«Польза от стероидов - это миф, который может быть очень опасным. Их употребление в юном возрасте можно сравнить с наркоманией. Сильнодействующие препараты вызывают изменение поведения, приводят к аддиктивному поведению, агрессии. Тут еще и вопрос, какого качества эти препараты, ведь их где-то надо достать. Если говорить о гормонозаместительной терапии, она прописывается врачами-андрологами, как правило, людям уже после 40 лет. Врач смотрит, насколько нужен тестостерон. Не секрет, что после 30 лет каждый год тестостерон в организме уменьшается примерно на 1%. Но это не значит, что молодой человек должен его применять», - предупредил собеседник НСН.