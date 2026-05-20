Рекордсмен мира разрушил миф о пользе употребления стероидов
Молодые люди должны заниматься спортом без химии, заявил НСН Сергей Агаджанян.
Употребление стероидов в юном возрасте сравнимо с наркоманией и может вызвать побочные эффекты от изменения поведения до летального исхода, заявил НСН рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».
Молодые люди всё чаще прибегают к уколам тестостерона без медицинских показаний, чтобы получить всплеск сил, улучшить настроение и либидо, сообщает «Baza». Однако побочные эффекты могут испортить жизнь: уколы тестостерона пробуждают спящее акне у мужчин, а отказ от инъекций вызывает депрессию. Агаджанян сравнил употребление стероидов с наркотической зависимостью.
«Польза от стероидов - это миф, который может быть очень опасным. Их употребление в юном возрасте можно сравнить с наркоманией. Сильнодействующие препараты вызывают изменение поведения, приводят к аддиктивному поведению, агрессии. Тут еще и вопрос, какого качества эти препараты, ведь их где-то надо достать. Если говорить о гормонозаместительной терапии, она прописывается врачами-андрологами, как правило, людям уже после 40 лет. Врач смотрит, насколько нужен тестостерон. Не секрет, что после 30 лет каждый год тестостерон в организме уменьшается примерно на 1%. Но это не значит, что молодой человек должен его применять», - предупредил собеседник НСН.
В молодом возрасте, подчеркнул Агаджанян, необходимо использовать возможности самого организма и заниматься спортом.
«Употребление стероидов в юном возрасте ведет к бесплодию и к дальнейшему вырождению нации. Они крайне негативно сказываются на половом созревании и ведут к другим побочным эффектам, включая летальный исход. Ребятам в молодом возрасте, когда идет половое созревание, а в организме большой всплеск тестостерона, нужно активно заниматься спортом и укреплять свой организм», - сказал рекордсмен мира.
Проработка мышц ягодиц в зале улучшит здоровье всего организма мужчины, в том числе репродуктивное, а также обеспечит внимание со стороны женщин, заявила ранее НСН создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
